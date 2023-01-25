В Воронежской области посчитали всех Татьян почти за 100 лет

История имени Татьяна в Воронежской области за 97 лет получилась весьма любопытной. Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

В честь дня памяти святой Татианы, который, как известно, отмечают 25 января, сотрудники регионального управления ЗАГС задались вопросом, сколько девочек назвали ее именем с 1926 года в Воронежской области. Оказалось, что 108 143.

В 1926 году в Воронежской области Татьянами назвали 732 девочки. Наибольшей популярностью это имя пользовалось в 40-е и 50-е годы XX века. В 1947-м, например, Татьянами назвали аж 3 167 малышек, в 1957-м еще больше – 3 754. В середине 60-х годов их было уже значительно меньше. В 1965 году так назвали 1 534 девочки, а в 1975-м – 1 234.

В XXI веке больше всего девочек, названных Татьянами, родились в 2000 году – 314, меньше всего в 2022-м – всего 46. В 2023-м этим именем окрестили пока всего трех малышек.