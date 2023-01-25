В Воронеже продают за 450 миллионов четырехэтажный бизнес-центр на улице Ворошилова

Объявление о продаже бизнес-центра. Фото: Авито.

Всем желающим, располагающим свободными 450 миллионами рублей, предлагают купить четырехэтажный бизнес-центр на улице Ворошилова, 16 площадью 5100 квадратных метров. В качестве продавца выступает УК «Альфа Строй». Информацию о продаже разместили на сайте объявлений «Авито».

Как преимущества, продавцы называют то, что бизнес-центр располагается отдельно от других зданий. А также бесплатную парковку на 60 мест, причем она подходит и для грузовиков.

Офисное здание предлагают купить вместе с земельным участком площадью 60 соток, находящийся в собственности УК «Альфа Строй». На его территории есть газовая котельная и трансформаторная подстанция.

Напомним, недавно появилась информация о продаже исторического особняка, который составляет часть усадьбы Быстржинских. Здание расположено по адресу: улица Платонова, 9 и 11. По информации историков и краеведов, в XIX веке в усадьбе гостил писатель Лев Толстой. Особняк площадью 233 квадратных метра оценили в 25,9 миллионов рублей.