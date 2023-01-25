В Воронеже восстановили водоснабжение на 15 улицах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа сообщила, что холодное водоснабжение нормализовано на 15 улицах. С середины января подача холодной воды в два района города осуществлялась с перебоями.

- Нормализованы параметры на сетях, обеспечивающих водой более 30 многоэтажных жилых домов. На улицах Беговая, Краснозвездная, Южно-Моравская и Новгородская приняли решение переключить дома на отдельную квартальную повысительно-насосную станцию. В настоящее время жителям верхних этажей вода поступает в штатном режиме. Работы продолжаются и уже проведены необходимые расчеты параметров, а также ведутся работы по переключению домов №№ 10, 12, 14, 16 по улице Комарова к квартальной ПНС, - сообщают в мэрии со ссылкой на «РВК-Воронеж».

Тем не менее, воронежцы под этим комментарием горадминистрации в соцсетях продолжают жаловаться на проблемы с водой на Путиловской и бульваре Победы.