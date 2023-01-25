В Воронежской области в ночь на 26 января похолодает до -16

Если в ближайшую ночь планируете выходить на улицу, оденьтесь потеплее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Достаточно суровую для нынешней мягкой зимы погоду обещают воронежские синоптики в ночь на четверг, 26 января. Над нашей областью по-прежнему господствует антициклон. А, как известно, в безоблачные зимние ночи тепло быстрее уходит в космос.

Ночью 26 января местами по Воронежской области при небольшой облачности местами возможен мороз до -11…-16 градусов. Удивительно, что при этом будет дуть южный ветер. Днем резко потеплеет – до 0…-5 градусов. Осадков не прогнозируют.

В Воронеже также обещают небольшие облака. Снега тоже не прогнозируют. В ночь на 26 января температура может упасть до -11…-13 градусов. Днем температура поднимется до -2…-4.

Следующие двое суток, 27 и 28 января, погода будет стабильной. В Воронежской области при переменной облачности синоптики обещают - -11…-16 градусов и отсутствие осадков. Днем снова температура поднимется до 0…-5. Снега не обещают.

В Воронеже в эти двое суток ночью тоже прогнозируют погоду без осадков. При этом ночью столбик термометра будет держаться в районе -11…-13 градусов. Днем температура повысится до -2…-4.