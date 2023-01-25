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НовостиПроисшествия25 января 2023 9:07

Мошенник украл у воронежца электроинструменты под предлогом аренды

И сдал в ломбард
Ярослав ИВАНОВ

42-летний житель Семилукского района хотел заработать на сдаче в аренду имущества, а стал жертвой мошенника.

Мужчина разместил в интернете объявление о сдаче в аренду строительных электроинструментов. Через некоторое время с ним связался молодой человек и арендовал оборудование на неделю. Владелец передал ему электроинструменты и получил оплату за несколько дней использования. Но через неделю не смог связаться с клиентом. В итоге пришлось ему обратиться в полицию, он оценил ущерб 23 тысячи рублей.

Под подозрение правооохранителей попал 33-летний воронежец, когда его задержали, он признался, что сдал арендованные инструменты в ломбард, а вырученные деньги потратил. При обыске у него изъяли залоговый билет. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.

За мошенничество подозреваемому грозит до пяти лет заключения.