В Воронеже на 10 суток закрыли кофейню за нарушение санэпиднорм

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По решению Центрального райсуда Воронежа на 10 дней закрыли кофейню на улице Таранченко. Протокол проверки в суд направило региональное управление Роспотребнадзора. При проверке заведения санитарные врачи обнаружили массу нарушений санэпиднорм, которые могли вызвать пищевые отравления, а также возникновение острых кишечных инфекций у клиентов.

В точке общепита не соблюдали личную гигиену, помещения кофейни тоже были в неудовлетворительном состоянии. Нарушалась поточность технологических процессов. Кроме того, жители дома жаловались и на ночной шум от работы холодильного оборудования кофейни.