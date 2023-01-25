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НовостиОбщество25 января 2023 8:42

В Воронеже на 10 суток закрыли кофейню за нарушение санэпиднорм

Точку общепита проверили санитарные врачи
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По решению Центрального райсуда Воронежа на 10 дней закрыли кофейню на улице Таранченко. Протокол проверки в суд направило региональное управление Роспотребнадзора. При проверке заведения санитарные врачи обнаружили массу нарушений санэпиднорм, которые могли вызвать пищевые отравления, а также возникновение острых кишечных инфекций у клиентов.

В точке общепита не соблюдали личную гигиену, помещения кофейни тоже были в неудовлетворительном состоянии. Нарушалась поточность технологических процессов. Кроме того, жители дома жаловались и на ночной шум от работы холодильного оборудования кофейни.