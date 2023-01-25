В райцентре под Воронежем скончалась судья в отставке

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В Лискинском райсуде сообщили о смерти судьи в отставке. Ирина Резниченко скоропостижно скончалась 22 января на 53-м году.

Она окончила Воронежской пединститут. В 1991-1995 годах работала учителем иностранных языков. С 1997 по 2000 училась на юрфаке ВГУ.

В Лискинский райсуд поступила на работу в 1995-м, была секретарем судебного заседания. В октябре 2001 года ее назначили мировым судьей, с июля 2013 по май 2022 работала судьей Лискинского райсуда.

- Ирина Анатольевна была замечательным человеком, квалифицированным специалистом и хорошим другом. Для коллектива районного суда это невосполнимая утрата, - отметили в некрологе.