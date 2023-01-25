На строительство дороги-дублера в Воронеже направят 2,5 млрд рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Уже в 2023-м в Воронеже приступят к первому этапу строительства дороги-дублера Московского проспекта, которая призвана разгрузить основную магистраль Коминтерновского района. Дублер проложат от улицы Антонова-Овсеенко (в районе микрорайона «Подгорное») и до пересечения улиц Свободы и Кольцовской. Как отметил губернатор Александр Гусев, в реализацию проекта вложат около 2,5 млрд рублей.

Всего этапов строительства будет три. Первый (обустройство магистрали от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова, протяженностью 1,5 километра) стартует уже в этом году, на него в облбюджете заложено более 500 млн рублей. Проектно-сметная документация на этот этап уже получила положительное заключение госэкспертизы. Готовят процедуру торгов для подрядчиков.

- На этом участке для обеспечения безопасности предусматривается регулирование светофорными объектами. Для движения будет организовано от 4 до 6 полос, - отметила директор МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Оксана Евдакова.

Начало реализации других этапов запланировано на 2024 год. Второй предусматривает реконструкцию участка улицы Свободы от нового путепровода на ул.9 января до Кольцовской (протяженность около 1 км). По этому участку заключение госэкспертизы ожидают весной. Здесь пройдет три полосы для движения. Третий этап - участок от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Владимира Невского протяженностью более 800 метров - предусматривает строительство двухполосной дороги. Документация находится на рассмотрении госэкспертизы.

Ранее сайт VRN.KP.RU публиковал схему дублера