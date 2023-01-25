Воронежские школьники прошли с экскурсией по мемориалам Великой Отечественной войны

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Накануне 80-летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков в Ленинском районе проходит множество патриотических мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

В каждом учебном заведении, при поддержке районного отдела образования, школьники совместно с педагогами и родителями готовят тематические выставки литературы, организуют исторические просветительские лекции и викторины, где делятся семейными историями подвигов защитников Родины, знакомятся с важными историческими символами.

Учащиеся 5б и 5г классов 13-й школы прошли по «Линии ратной славы», совершив автобусно-пешеходную экскурсию, с посещением главных мемориалов Воронежа: Чижовский плацдарм, Парк Патриотов, Площадь Победы, Мемориал «Детям войны» в память о трагедии в Саду пионеров, Памятник Славы.

В это же время команда юнармейцев из отряда #13Подвиг той же школы, приняла участие в военно-спортивных туристских соревнованиях «Малый Сатурн», организованных городским управлением образования и молодежной политики при организационно-методической поддержке управы Центрального района.

В ходе соревнований ребята ставили палатку и разжигали костёр в полевых условиях; проходили туристическую полосу препятствий и метали спортивные гранаты; стреляли из винтовки и делали медицинские носилки из подручных средств. Практическую помощь команде Ленинского района оказал участник Афганской войны, участник боевых действий на Северном Кавказе, участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, председатель районного Совета ветеранов, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин.