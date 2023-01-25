Минобороны к 80-летию освобождения Воронежа от фашистов опубликовало архивные документы о боях за город

фото voronezh80.mil.ru

25 января Воронеж отмечает 80-летие с момента освобождения от фашистов. К памятной дате Министерство обороны РФ создало на сайте специальный раздел "Воронеж. Непокоренный город-фронт" - там выложили большое количество рассекреченных архивных документов о ходе военных действий в нашем городе.

Битва за Воронеж длилась 212 дней. Все это время по городу пролегала линия фронта: левобережная часть находилась в руках Красной Армии, правобережная - под оккупацией гитлеровцев. С начала июля 1942 года, когда немецко-фашистские оккупанты ворвались в Воронеж, в городе шли тяжелейшие уличные бои. «Ни шагу назад!» - говорили и красноармейцы и сами жители. К моменту освобождения в Воронеже было разрушено 90% зданий.

В исторических документах говорится не только о действия Красной Армии, использовавшей в Воронеже в ночное время особую тактику штурмовых групп, но и документально зафиксированы зверства гитлеровцев.

В разделе есть рубрики "Первые уличные бои", "Фотохроника боев за Воронеж", "Преступления нацистов", "Освобождение".