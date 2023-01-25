Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды25 января 2023 5:29

Воронежцев пригласили на спиритические сеансы в музей

Литературная игра-викторина пройдет в музее Бунина
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
.

.

С 28 января в музее Бунина начинаются спиритические сеансы. Здесь придумали программу «Мистические развлечения и поучения».

- Гости узнают об истории спиритизма и станут участниками литературно-спиритической игры. Темные, полные тайн тексты Толстого, Булгакова, Брюсова окажутся проводниками в мир литературных духов. Осмелившись внимательно прочитать и расшифровать их художественное послание, посетители музея смогут получить у великих классиков ответы на собственные сокровенные вопросы, - объяснили идею в музее.

Воронежцев ждет обстановка таинственности, специальные магические аксессуары и приглушенный свет - атмосфера салона начала ХХ века. 12+