Воронежцев пригласили на спиритические сеансы в музей

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С 28 января в музее Бунина начинаются спиритические сеансы. Здесь придумали программу «Мистические развлечения и поучения».

- Гости узнают об истории спиритизма и станут участниками литературно-спиритической игры. Темные, полные тайн тексты Толстого, Булгакова, Брюсова окажутся проводниками в мир литературных духов. Осмелившись внимательно прочитать и расшифровать их художественное послание, посетители музея смогут получить у великих классиков ответы на собственные сокровенные вопросы, - объяснили идею в музее.

Воронежцев ждет обстановка таинственности, специальные магические аксессуары и приглушенный свет - атмосфера салона начала ХХ века. 12+