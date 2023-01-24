Воронежские гандболисты во второй раз одолели белгородский «Технолог-Спартак»

3 и 4 февраля воронежцы дважды сыграют с белгородцами на своей площадке в спортивном центре «Гран-При». Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгороде в спортзале БГТУ им. Шухова состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Технологом-Спартак» и ГК «Воронеж». Как и в первой встрече, гости обозначили свой перевес уже к перерыву – 19:15. Да и во второй половине воронежцы продолжили наращивать свой перевес. Итоговый счет - 36:31 в пользу команды Алексея Доронкина. В ТОП-5 результативных игроков воронежского клуба вошли - Руфат Мухтаров (восемь очков), Евгений Грибков (шесть), Никита Филев (пять), Никита Палишев и Никита Сибирев (по четыре).

После этой победы «Воронеж» идет на втором месте с 23 очками. Лидирует волгоградский «Каустик» (25). Правда, воронежцы провели на четыре игры меньше. Теперь 3 и 4 февраля воронежцы дважды сыграют с белгородцами на своей площадке в спортивном центре «Гран-При». Начало матчей в 17:30 и 13:00 соответственно.