В Воронеже пенсионерка пострадала в ДТП с участием маршрутного автобуса

Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Сегодня, 24 января, примерно в 12:45 в Воронеже у дома № 160 «А» по Ленинскому проспекту 55-летний водитель автобуса Газель (маршрут №89), двигаясь в направлении микрорайона Отрожка со стороны Остужевского кольца, допустил падение пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП пассажир, 65-летняя женщина, доставлена в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже водитель «Киа» врезался в припаркованный «КамАЗ» и попал в больницу.