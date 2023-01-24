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НовостиОбщество24 января 2023 15:03

В Воронеже пенсионерка пострадала в ДТП с участием маршрутного автобуса

Ее доставили в медицинское учреждение
Алексей СЕРГУНИН
Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Сегодня, 24 января, примерно в 12:45 в Воронеже у дома № 160 «А» по Ленинскому проспекту 55-летний водитель автобуса Газель (маршрут №89), двигаясь в направлении микрорайона Отрожка со стороны Остужевского кольца, допустил падение пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП пассажир, 65-летняя женщина, доставлена в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже водитель «Киа» врезался в припаркованный «КамАЗ» и попал в больницу.