На Воронежском тепловозоремонтном заводе обнаружили нарушения пожарной безопасности

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры провели проверку на городском тепловозоремонтном заводе. Поводом для нее стал пожар в сентябре 2022 года в механическом цехе предприятия.

В ходе проверки обнаружили нарушения при эксплуатации помещений и производственного оборудования завода, а также в обучении сотрудников. Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия.

На заводе сейчас проводят противопожарные мероприятия. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей, их уже оплатили.