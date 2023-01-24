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НовостиОбщество24 января 2023 15:02

На Воронежском тепловозоремонтном заводе обнаружили нарушения пожарной безопасности

Предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры провели проверку на городском тепловозоремонтном заводе. Поводом для нее стал пожар в сентябре 2022 года в механическом цехе предприятия.

В ходе проверки обнаружили нарушения при эксплуатации помещений и производственного оборудования завода, а также в обучении сотрудников. Транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия.

На заводе сейчас проводят противопожарные мероприятия. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей, их уже оплатили.