На карантин по ОРВИ и гриппу отправили 29 классов из 13 школ в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

На 24 января из-за вспышки ОРВИ приостановлена учебная деятельность в 29 классах 13 школ в Воронеже. Об этом рассказали в мэрии.

Там отметили, что ситуация не критичная. И напомнили, что в областном центре действуют 6117 классов в 120 школах.

Ранее санитарные врачи сообщили о количестве заболевших гриппом и ОРВИ в Воронежской области с 16 по 22 января. Всего за помощью к врачам обратилось с такими симптомами 12 051 человек. Это на 24,6 процента больше, чем на первой неделе после новогодних праздников. 5 533 из заболевших – дети.