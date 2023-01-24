Воронежец прописал в своей квартире 23 иностранцев

Участковые отдела полиции №5 Управления МВД России по Воронежу обнаружили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полицейских, 36-летний воронежец с ноября по декабрь 2022 года незаконно поставил на миграционный учет 23 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в комнате общежития, расположенного по улице Южно-Моравской. Полицейские выяснили, что воронежец не предоставлял гостям нашего города жилое помещение для проживания.

Подозреваемый во всем сознался и сообщил, что за фиктивную постановку на миграционный учёт он получил денежное вознаграждение. В соответствии со статьей 322.3 УКРФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.