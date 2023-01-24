С 1 февраля в Воронеже изменится наименование 12 автобусных маршрутов

Для удобства пассажиров первое время автобусы будут курсировать под двойными номерами – с указанием нового и «бывшего». Об этом информирует телеграм-канал администрации Воронежа.

Список маршрутов, которые изменят наименование:

- № 5 «ул. Остpогожская – Троллейбусное депо № 2» превратится в № 51 «ул. Остpогожская – Троллейбусное депо № 2»;

- № Т17 «ул. Перхоровича – ул. Антонова-Овсеенко» превратится в № 77 «ул. Перхоровича – ул. Антонова-Овсеенко».

- № 20Б «мкр. Тенистый (ост. «Обл. туб. диспансер») – ж/д вокзал «Воронеж-1» превратится в № 19 «мкр. Тенистый (ост. «Обл. туб. диспансер») – ж/д вокзал «Воронеж-1». Также незначительно скорректируется путь его следования – теперь он будет осуществлять движение по улице Кольцовской выполнять разворот на площади Черняховского (вместо разворота на перекрестке улиц Фридриха Энгельса и Кольцовской) и далее снова следовать по улице Кольцовской;

- № 59А «Больница № 8 – ул. Е. Зеленко» превратится в № 82 «Больница № 8 – ул. Е. Зеленко».

- № 59АС «завод ГОО – мкр. Сем. Выселки» превратится в № 79 «завод ГОО – мкр. Сем. Выселки».

- № 49Б «ж/д вокзал «Воронеж-1» – мкр. Подгорное» теперь превратится в № 46 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – мкр. Подгорное»;

- № 105 «ВАСО – Филиал стоматологической поликлиники № 6» превратится в № 35 «ВАСО – Филиал стоматологической поликлиники № 6».

- № 108А «ВРТТЗ – ж/д вокзал «Воронеж-1» превратится в № 74 «ВРТТЗ – ж/д вокзал «Воронеж-1».

- № 115 «ул. Перхоровича – мкр. Дубрава» превратится в № 95 «ул. Перхоровича – мкр. Дубрава».

- № 120 «Юго-западный рынок – Больница Электроника» превратится в № 12 «Юго-западный рынок – Больница Электроника».

- № 120В «Юго-западный рынок – Больница Электроника» превратится в № 72 «Юго-западный рынок – Больница Электроника».

- № 125 «ул. Антонова-Овсеенко – ВАСО» превратится в № 25 «ул. Антонова-Овсеенко – ВАСО».

Кроме того, будет продлен маршрут № 26 «Больница № 8 – Роддом № 4» до остановки «Химоптторг» с соответствующей корректировкой наименования – № 26 «Больница № 8 – Химоптторг».

Движение автобусов будет направлено от остановки «Больница № 8» по автодороге на больницу № 8, улицам Корольковой, Ростовской, Новосибирской, Ростовской, Менделеева, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улицам Остужева, Минской, Землячки до остановки «Химоптторг». В обратном направлении – по улицам Землячки, Минской, Остужева, Северному мосту, улице Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Менделеева, Ростовской, Новосибирской, Корольковой, Новосибирской, Ростовской, Корольковой, автодороге на больницу № 8.