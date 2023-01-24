25 января в Воронеже на шесть часов перекроют движение транспорта на участках еще нескольких улиц

25 января в Воронеже будут проводиться торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим с 10:00 до 16:00 будет закрыто движение автотранспорта еще по нескольким улицам:

- Театральной (от улицы 25 Октября до улицы Пятницкого);

- 25 Октября (от улицы Театральной до улицы Художника Бучкури);

- Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ);

- Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).

Также с 23:00 24 января до 16:00 25 января будет запрещена парковка транспортных средств на улицах:

- Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого);

- 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури);

- Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы Авиационной);

- Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).