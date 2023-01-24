Воронежская теннисистка дошла до полуфинала крупных всероссийских соревнований

Юлия Борщова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воспитанница воронежской спортивной школы № 1 Юлия Борщова выиграла три из четырех матчей на всероссийских соревнованиях по теннису «Олимпийские надежды России». Девушка сейчас явный лидер среди спортсменок нашей области до 17 лет. Соревнования прошли в Казани в первой половине января. Участвовали в них 48 сильнейших спортсменов России в возрастной категории до 17 лет.

В 1/16 финала Юлия одолела Дарью Корешкову из Химок – 6:4, 7:6. В 1/8 финала воронежская теннисистка еще увереннее победила Милину Субханкулову из Казани – 6:0, 7:6. В четвертьфинале Борщова разгромила Дарью Кузнецову из Москвы – 6:1, 6:2. А вот в полуфинале Юлия не смогла бороться на равных с Анной Пушкаревой из Химок - 1:6, 3:6. Победившая ее теннисистка в итоге выиграла турнир.

Впереди у Юлии еще два турнира «Олимпийских надежд России» и первенство страны-2023. Сейчас в российском рейтинге Юлия Борщова занимает 12 место. Старший тренер сборной команды Воронежской области по теннису Андрей Кузьмин считает, что она имеет хороший шанс существенно подняться вверх.

Напомним, 18-летняя теннисистка из Рамонского района Полина Яценко в 2022 году выиграла два крупных международных турнира в Египте. Кроме того, она уже имеет опыт выступлений на турнирах Большого Шлема «Ролан-Гаррос» и «Уимблдон».