Воронежские автоинспекторы помогли ростовской семье выбраться из искореженной машины

При помощи огнетушителя стражи порядка устранили шедший из-под капота дым. Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

В дневное время у села Большие Ясырки командир отделения ДПС Алексей Малютин и старший инспектор по пропаганде БДД Максим Томилин заметили в кювете помятый автомобиль, опрокинутый на левую сторону. В салоне легковушки они увидели пассажиров, находящихся в шоковом состоянии от произошедшего. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области.

Стражи правопорядка помогли выбраться из салона и пересадили в патрульный автомобиль 50-летнего водителя и его 48-летнюю пассажирку. Затем при помощи огнетушителя устранили шедший из-под капота дым. Дорожные полицейские вызвали эвакуатор, который доставил потерпевших и искореженное транспортное средство в Ростовскую область, куда они ехали. Ростовчане поблагодарили сотрудников полиции за оперативность и неравнодушие к чужой беде.