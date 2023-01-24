Воронежцам показали, как будет выглядеть 7-этажный медцентр в Россоши

Фото облправительства

Пресс-служба облправительства 24 января опубликовала проектные изображения будущего современного медицинского комплекса, который планируют построить в городе Россошь. Его возведение могут начать в 2025 году.

В декабре прошлого года было получено положительное заключение госэкспертизы на строительство комплекса зданий для Россошанской райбольницы. В рамках первого этапа, согласно проекту, должны возвести стационарный терапевтический корпус на 127 коек с ангиохирургической операционной. Благодаря собственной диагностической и хирургической базе, не надо будет транспортировать тяжелых пациентов в областные больницы. Кроме того, жители района смогут получить в одном месте все виды помощи: от диагностики до высокотехнологического лечения и реабилитации.

На втором этапе предусмотрено возведение 7-этажного хирургического корпуса, рассчитанного на единовременное размещение 122 пациентов. В нем запроектирована современная лаборатория иммуноферментных исследований инфекционных заболеваний, клинико-диагностическая лаборатория, травматологическое, анестезиолого-реанимационное, урологическое, хирургическое и гинекологическое отделения, а также операционный блок на четыре зала.

На данный момент облправительство подало заявку в Минздрав РФ на выделение федеральных средств по данному объекту на 2024-2025 годы.