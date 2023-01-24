Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 11:36

Новым директором Воронежского пивзавода стал Иван Гаврилов

Прежний руководитель предприятия Виталий Литюк теперь будет рулить филиалом «Ярпиво»
Олег КУЗНЕЦОВ
На Воронежском пивзаводе сменился директор.

На Воронежском пивзаводе сменился директор.

Фото: corporate.baltika.ru

С начала 2023 года сменился директор Воронежского пивзавода. Им стал Иван Гаврилов. Ранее он работал главным инженером филиала «Тульский пивзавод». Новый управленец переедет в Воронеж вместе с семьей.

Иван Гаврилов начал работать в пищевой промышленности в 2001 году. За это время он прошел путь от инженера по производству до главного инженера. До назначения в бизнес-структуру «Балтики» трудился в российских и иностранных компаниях.

Прежний руководитель пивзавода Виталий Литюк, руководивший Воронежским пивзаводом три с половиной года, теперь руководит филиалом «Ярпиво».