Новым директором Воронежского пивзавода стал Иван Гаврилов

На Воронежском пивзаводе сменился директор. Фото: corporate.baltika.ru

С начала 2023 года сменился директор Воронежского пивзавода. Им стал Иван Гаврилов. Ранее он работал главным инженером филиала «Тульский пивзавод». Новый управленец переедет в Воронеж вместе с семьей.

Иван Гаврилов начал работать в пищевой промышленности в 2001 году. За это время он прошел путь от инженера по производству до главного инженера. До назначения в бизнес-структуру «Балтики» трудился в российских и иностранных компаниях.

Прежний руководитель пивзавода Виталий Литюк, руководивший Воронежским пивзаводом три с половиной года, теперь руководит филиалом «Ярпиво».