Воронежский «Факел» уверенно переиграл сербский «Графичар»

30 января «Факел» сыграет с чешской «Славией». Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Сегодня, 24 января, в турецком Белеке воронежский «Факел» провел контрольный матч с сербским «Графичаром». Подопечные Дмитрия Пятибратова забили по голу в каждом из таймов. В конце первого Роман Акбашев реализовал пенальти, а на 59-й минуте отличился Никита Ершов. Кстати, во второй голевой атаке участие приняли воспитанники молодежки «Факела» - пас Никите отдал Богдан Кондрамашин.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в первом матче в Белеке воронежцы уступили сербскому «Спартаку» из Суботицы (0:1). Теперь 30 января «Факел» сыграет с чешской «Славией».