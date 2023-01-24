Воронежец перевел мошенникам 60 тысяч рублей, пытаясь купить природный камень для дачи

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 55-летний воронежец, который попал на уловку мошенников, пытаясь купить природный камень для дачи через интернет. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 января.

Оказалось, мужчина заинтересовался предложением, размещенным на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений. Он связался по телефону с продавцом. Выяснил, что камень привезут ему из Башкирии. Через несколько дней с ним связался неизвестный и представился водителем грузовика. Заявил, что приступит к загрузке после получения документов о купле-продаже товара со склада продавца. Воронежец перевел 60 тысяч рублей на указанные банковские реквизиты.

Однако товар ему так и не доставили, а водитель и продавец перестали выходить на связь. После этого воронежец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.