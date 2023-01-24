Коронавирус в Воронежской области на утро 24 января: 68 человек заболели, 1 умер

По-прежнему немало случаев тяжелого течения опасной болезни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро вторника, 24 января, в Воронежской области заразились еще 68 человек, 18 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 23 января заболели 64 наших земляка, 7 были госпитализированы. Всего с момента начала пандемии коронавирус подхватили уже 471 694 жителя Воронежской области.

Вторые сутки подряд не обходятся без смертей. На этот раз от осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек. Напомним, на утро 23 января жертв этой опасной болезни было две. Всего за время эпидемии ушли в мир иной 8 608 жителей Воронежской области.

Еще 39 человек выздоровели. Это намного больше, чем на утро 23 января, - тогда их было 19.