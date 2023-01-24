Воронежские экологи прокомментировали сообщение о повреждении деревьев на Московском проспекте

Фото управления экологии

Воронежцы пожаловались на повреждение деревьев на Московском проспекте, 6, недалеко от остановки общественного транспорта «Проспект труда». Стволы были испорчены глубоким засверливанием. Ситуацию прокомментировали в городском управлении экологии 23 января.

Там сообщили, что факт был и объяснили, что на этом участке вырубили 7 сухостойных берез в рамках муниципального контракта. А осенью на этом месте высадили 16 крупномерных саженцев липы с закрытой корневой системой. Их высота от 2,5 до 3,5 м.

Насаждения высажены в рамках двухгодичного муниципального контракта управления экологии, предусматривающего уходные работы в течение 2023 года.