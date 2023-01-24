За год на пожарах в Воронеже погибли 22 человека

Фото городского управления по делам ГО и ЧС

В 2022 году в Воронеже спасатели выезжали на тушение 955 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС 23 января.

По сравнению с 2021 годом их количество снизилось на 18%. В ведомстве отметили, что 392 пожара произошло в жилье и надворных постройка. Не удалось спасти 22 человек, среди них двое детей. Различные травмы получили 46 человек.

Отметили и основные причины пожаров в областном центре. Это нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, печей и каминов, газового оборудования, короткое замыкание электропроводки. А также неосторожность при курении и при обращении с огнем.