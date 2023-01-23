У старой елки Воронежа восстановят электрику, чтобы установить ее в следующем году в одном из парков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Городские власти собираются использовать элементы праздничного оформления площади Ленина прошлых лет для украшения парков и скверов в дни новогодних каникул в будущем. Для этого проведут ревизию декораций - на предмет необходимости их восстановления. Это обсуждали на планерке в мэрии 23 января.

Кроме того, собираются все-таки использовать и бывшую главную елку, вокруг замены которой на новую разгорелись в прошлом году нешуточные страсти. Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил проработать вопрос восстановления обнарядки и электрооснащения «Снежной королевы». Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в этом году старую елку решили не ставить в Центральном парке именно из-за соображений безопасности - боялись, что закоротит электропроводка, и кто-то из горожан пострадает.

Напомним, праздничное убранство площади Ленина в этом году решили использовать максимально долго - сфотографироваться у нарядных объектов можно до 29 января.