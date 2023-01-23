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НовостиОбщество23 января 2023 15:51

На втором ярусе Северного моста Воронежа предлагают сделать творческое пространство

Для этого проведут инструментальное исследование сооружения
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Городские власти Воронежа озаботились планами комплексного использования Северного моста. После демонтажа трамвайных рельсов второй ярус дорожного сооружения фактически простаивает, а мог бы приносить пользу городу.

- Есть инициатива превратить верхний ярус Северного моста в прогулочное и творческое пространство. В этом году следует провести инструментальное обследование его конструкций, чтобы оценить возможность его безопасного использования в таком качестве, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин на планерке в мэрии.

Обустройство второго яруса планируют сделать за счет внебюджетных средств.

Также власти продолжают работу по формированию концепции развития соседней с парком «Дельфин» зеленой зоны, ведущей в сторону Чернавского моста.