Мобилизованный из Воронежской области погиб в зоне СВО

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О гибели в ходе специальной военной операции на Украине жителя Рамонского района сообщила 23 января местная районая администрация. Не стало 44-летнего Юрия Морозова. Его призвали на военную службу по мобилизации.

Юрий - уроженец села Нелжа, жил в Березово. Выучился на тракториста-машиниста. С 1997 служил армии. В 2000 году принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.

- Юрий хорошо ладил с сослуживцами, отлично умел поднять боевой дух напарникам, а также знал, что такое честь. Он ценил честность в людях, был тверд духом и строг характером, - отметили представители администрации Рамонского района в некрологе. - Стойкости родным и близким Юрия Александровича в этот трудный час. Мы соболезнуем вашей боли. Вечная память нашему герою! Гордимся храбростью нашего земляка!

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о гибели на Украине жителя Бутурлиновского района