В Воронеже преподаватель вуза взял кредит почти на 1,3 млн и перечислил мошенникам

Еще семь жителей Воронежской области попались на удочку дистанционных мошенников. Не миновала эта чаша и весьма образованного жителя столицы Черноземья. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,5 миллионов рублей.

73-летнему преподавателю одного из воронежских вузов 19 января позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка. И сообщил, что кто-то пытается снять сбережения воронежца с банковского счета, а также оформляет на него кредит. Для предотвращения незаконных действий звонивший посоветовал сотрудничать с правоохранителями, поскольку в афере якобы подозревают банковских служащих. Затем пенсионеру позвонил лже-«безопасник». Воронежцу задурили голову, что он участвует в секретной операции правоохранителей по разоблачению недобросовестных сотрудников финансовых учреждений.

В итоге, преподаватель пошел в банк, получил кредитные 1,285 млн наличными, а затем перевел эти средства по указке звонивших на семь разных счетов, будучи полностью уверенным, что таким образом погасил кредит. Потерпевшему обещали позвонить позже - по результатам «операции». Но, естественно, никто больше не звонил. А денежки тю-тю.