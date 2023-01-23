Воронежские прокуроры проверят, почему затянулся ремонт гимназии имени Никитина

Из-за широкого общественного резонанса прокуратура проводит проверку в гимназии имени Никитина. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в образовательном учреждении несколько раз срывались сроки окончания ремонта, ученики вынуждены были мыкаться по другим школам. С понедельника, 23 января, дети вернулись в родную школу, но прокуратура считает, что преждевременно - в здании продолжается ремонт актового и спортивного залов.

- В гимназию неоднократно выезжали сотрудники прокуратуры, в том числе заместитель прокурора области Алексей Киреев. В ходе проверок выявлялись нарушения действующего законодательства, принимались меры реагирования. В настоящее время прокурорская проверка продолжается. В связи с возобновлением образовательного процесса в учебном заведении прокуратура области даст оценку действиям заказчика и подрядных организаций, полноте выполненных работ, обоснованности начала учебного процесса до полного завершения работ, - отметили в прокуратуре Воронежской области.