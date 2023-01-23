Воронежский «Буран» разгромил столичную «Звезду»

Только что Егор Дугин (крайний слева) забросил свою вторую шайбу в матче и оформил разгром "Звезды" - 3:0. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Домашняя игра «Бурана» с фарм-клубом ЦСКА московской «Звездой» получилась удачной. До середины матча у хозяев ледовой площадки было преимущество, но они никак не могли его превратить в гол. Пока на 27 минуте точный бросок не удался Егору Баланову – 1:0.

Ну а в третьем периоде пришло время показать себя другому Егору – Дугину. Сначала на 42 минуте он завершил отличную комбинацию броском уже в пустой угол. Это случилось в равных составах. А на 51 минуте Дугин могучим броском оформил дубль, реализовав большинство – 3:0. Гости пытались хотя бы размочить счет, но третий Егор – Вельмакин в этот день пропускать был не намерен. Счет так не изменился.

«Буран» после 42 игр набрал 22 очка. «Ураганные» выиграли второй матч подряд. За ними по-прежнему твердое 25 (то есть, предпоследнее) место в ВХЛ, но появился уже какой-то оптимизм.

Впереди у «Бурана» первый матч выездной серии. «Ураганным» предстоит 28 января в Омске встретиться с местным клубом «Омские крылья». Сибиряки после 42 игр имеют в активе 35 очков и занимают 23 место.