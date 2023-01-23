Выставка покажет фронтовые письма и форму участников боев за Воронеж

25 января в музее «Арсенал» откроется выставка «Непокоренный Воронеж. 212 дней мужества». Ее приурочили к празднованию 80-летия освобождения Воронежа от фашистов.

- Материалы выставки дают представление о героизме защитников и освободителей Воронежа. На ней представлены материалы из фондов краеведческого музея: документы и фотографии, фронтовые письма и дневниковые записи, униформа и вооружение бойцов Красной армии – участников Воронежского сражения. Дополнят выставку предметы воронежского военно-исторического клуба «Отечество»: исторические реконструкции и предметы, обнаруженные на местах боев в регионе, - сообщили в краеведческом музее.

Выставка продлится до 17 апреля. 6+