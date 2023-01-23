Фестиваль "Защитники Отечества" снова пройдет в Воронеже в живом формате

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2023 году фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества» пройдет в Воронеже в живом формате - впервые после пандемии (тогда форум проводили онлайн). XXXI фестиваль посвящен 80-летию освобождения Воронежа от фашистов.

Он пройдет в три этапа:

- с 29 января до 10 февраля в Воронеже пройдут отборы в районах города,

- 18-19 февраля - городской отборочный тур

- 23 февраля - гала-концерт фестиваля.

Участники могут подать заявки по номинациям: хоры, вокальные ансамбли, дуэты, солисты. И выступить в категориях «Юный патриот» (7-17 лет), «Патриот» (от 18-55 лет), «Ветеран» (старше 55 лет), «Воин» (военнослужащие, солдаты срочной службы, учащиеся военных учебных заведений), «Исполнители и коллективы учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений культуры и искусства».