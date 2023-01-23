В Воронеже отправили на переработку 700 елей и сосен

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

После окончания новогодних праздников воронежские коммунальные службы приступили к утилизации использованных хвойных деревьев. Специально для этого в 2020 году администрация Воронежа приобрела новую технику – прицепной измельчитель Торнадо М400. Это мощная машина, которая предназначена для переработки и утилизации веток и целых деревьев.

- Эксплуатировать измельчитель можно в условиях бездорожья и на пересечённой местности. Благодаря мощности двигателя и возможности загрузочного окна, ему под силу дробить деревья средних диаметров, - рассказали в мэрии.

Деревья собирают на контейнерных площадках для сбора крупногабаритного мусора. Продукт измельчения – щепа – используется для засыпки приствольного пространства молодых саженцев. Такое покрытие задерживает влагу, не давая ей испаряться, зимой служит утеплителем, а впоследствии становится естественным удобрением. Также комбинаты применяют этот материал на наших улицах, общественных пространствах для благоустройства. Это не только красиво, но и практично – она закрывает грунт, сквозь нее не пробиваются сорняки, и образуется меньше пыли.

Таким образом, по данным мэрии, уже переработали около 700 новогодних деревьев.