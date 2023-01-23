В Воронежском театре кукол поставили спектакль из бумаги

Про умную собачку Соню Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском театре кукол поставили необычный спектакль для Малышкиной сцены. Постановка «Про умную собачку Соню» постановкой по произведениям Андрея Усачева практически целиком создана из бумаги: из большого листа ватмана появляется главная героиня, а потом и все остальное – миска и еда, мухи и мухобойка, скатерть и варенье, лужи, таксы и другие хвостатые.

Актеры Софья Иголкина и Станислав Беляев в ходе постановки-игры рвут бумажки, превращая их во все окружающее. И эти свежие для традиционного театра приемы сразу располагают - маленькие зрители моментально включаются в эти происходящие на глазах превращения.

Про умную собачку Соню Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мне хотелось соединить живую игру актеров с приемами кукольного театра. И чтобы спектакль получился настолько близким детям, чтобы придя домой, вы с ними могли почти такой же «театр» - взяли простую бумагу, начали рвать – возникли герои. Я оттолкнулся от реальной жизни: в детстве мы с сыном постоянно занимались такими «делалками». Порой он мастерил из пары чеков, завалявшихся в моем кармане, он их клеил, раскрашивал, фантазировал. Этим спектаклем я хотел будить фантазию детей, чтобы они понимали, что в игрушки можно превратить что угодно, что свой театр можно сделать из ничего, - признался режиссер Камиль Тукаев.

Весь спектакль умещается в огромном желтом чемодане – и это тоже элемент игры: из него возникают герои и в него возвращаются - уже в виде маленьких куколок-игрушек (штоковые марионетки сделала художник Елена Белых). Еще в спектакле использованы приемы теневого театра, так понятного малышам. А в конце представления юные зрители уносят с собой кусочек представления - сразу же мастеря из бумажек всякую всячину.