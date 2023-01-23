В Воронеже 25 января перекроют движение на двух улицах

Схема с сайта мэрии Фото: Предоставлено

В день празднования 80-летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 25 января в городе в местах проведения торжеств будет закрыто движение и запрещена парковка автомобилей.

схема с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Ограничение вводится с 9:00 до 10:30 на участке улицы Кольцовской, в районе железнодорожного вокзала у памятника И.Д. Черняховскому, и с 7:00 до 13:00 - в районе Музея-диорамы – на участке Ленинского проспекта от дома № 90 до дома № 96Б и от дома № 95Б до дома № 91.

Администрация Воронежа просит заранее предусмотреть варианты объезда перекрытых участков.