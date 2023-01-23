Компания молодых людей на «Дэу» слетела с трассы в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

22 января около пяти часов утра на автодороге «Воронеж-Луганск» в Каменском районе машина «Дэу Нексия», в которой ехала компания молодых людей, попала в аварию. По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги в кювет. К несчастью, там на пути неуправляемой иномарки оказался огромный камень.

В результате столкновения с препятствием машину сильно покорежило, а водитель и еще три человека в возрасте 22, 25 и 29 лет, местные жители, получили травмы. Молодых людей забрала в больницу скорая.

По факту аварии полицейские проводят проверку.