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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:22

На федеральной трассе в Воронежской области перевернулся большегруз

32-летний водитель попал в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В воскресенье, 22 января, около 17.00 на трассе «Дон» в Павловском районе вылетел в кювет и перевернулся большегрузный автомобиль «ДАФ» с полуприцепом. Зв рулем его находился 32-летний житель Республики Беларусь. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем управления на дороге.

В результате ДТП водитель получил травмы, врачи забрали его в больницу. О факту аварии организовали проверку.

За минувшие сутки, по данным полиции, на дорогах региона зарегистрировали 55 ДТП, из них в Воронеже 41.В 5 ДТП пострадали 6 человек и 3 человека погибли.