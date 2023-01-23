Воронежцы стали на 20% чаще болеть ветрянкой

Из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По итогам 2022 года в Воронежской области эпидемиологи зафиксировали рост случаев ветряной оспы на 20,52%. Всего врачи зарегистрировали 7 121заболевших.

Ветрянка – инфекция, отличающаяся высокой заразностью, передается воздушно-капельным путем. Как правило, ей болеют дети. У них болезнь протекает легко. Но взрослый человек, заболевших ветрянкой, переносит ее гораздо тяжелее.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".