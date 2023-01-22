В Воронеже на видео попала драка курьеров

Более мощный курьер перевел оппонента в партер. Фото: кадр с видео

На видео попала драка двух курьеров по доставке еды. Предположительно, потасовка произошла в центре Воронежа, недалеко от торгового центра «Мир» на улице Средне-Московской. Видео выложили в телеграмм-канале «Типичный Воронеж/Новости Воронежа».

Драка, судя по видео, прошла с явным преимуществом одного из курьеров. В лучших традициях MMA он перевел оппонента в партер и начал его добивать короткими ударами. Исход драки выглядел предрешенным.

Напомним, 10 января в соцсетях появилось видео избиения прохожим уличного гитариста возле гипермаркета «Линия» Северного микрорайона. Никто из прохожих не попытался остановить это безобразие.