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НовостиОбщество22 января 2023 13:38

В Воронеже на видео попала драка курьеров

Один из них оказался явно сильнее
Олег КУЗНЕЦОВ
Более мощный курьер перевел оппонента в партер.

Более мощный курьер перевел оппонента в партер.

Фото: кадр с видео

На видео попала драка двух курьеров по доставке еды. Предположительно, потасовка произошла в центре Воронежа, недалеко от торгового центра «Мир» на улице Средне-Московской. Видео выложили в телеграмм-канале «Типичный Воронеж/Новости Воронежа».

Драка, судя по видео, прошла с явным преимуществом одного из курьеров. В лучших традициях MMA он перевел оппонента в партер и начал его добивать короткими ударами. Исход драки выглядел предрешенным.

Напомним, 10 января в соцсетях появилось видео избиения прохожим уличного гитариста возле гипермаркета «Линия» Северного микрорайона. Никто из прохожих не попытался остановить это безобразие.