В Воронежской области на военных полигонах проводят занятия по вождению боевых машин

Тяжело в учении - легче будет в бою! Фото: Александр БОЙКО

Масштабные учения проходят на воронежских военных полигонах «Погоново» и «Криница». Сейчас там проводят занятия по вождению водителей и командиров боевых машин.

Водители практикуются на автомобилях КамАЗ-4350, Урал-4320, УАЗ-3151 и УАЗ-3163 и на бронетранспортерах БТР-82А и БТР-80. Механики-водители совершенствуют навыки на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3.

Занятия проходят на специальных трассах с препятствиями (колейные мосты, противотанковые рвы, горки, проходы в условных минно-взрывных и малозаметных заграждениях). В этих учениях участвуют более 120 военнослужащих, в них задействованы 15 единиц военной и специальной техники.

Ранен на тех же полигонах связисты закрепляли навыки прокладывания проводных каналов. От них требовалось скрытно провести линию из полевого кабеля от станции связи до инженерного укрытия, установить там полевой телефон и выйти в эфир. Для имитации огня противника на учениях использовали взрывпакеты, дымы и холостые боеприпасы. В тренировках участвовали более 100 связистов и 10 единиц специальной техники.