В Воронеже женщина за частую пьяную езду «заработала» себе уголовное дело

Полицейские уже не в первый раз задерживают 30-летнюю женщину за пьяную езду. Фото: из архива «КП»

На днях автоинспекторы остановили на улице Жданова микрорайона Сомово «Ладу-Гранту». За рулем была 30-летняя местная жительница. Она еле ворочала языком и от нее сильно пахло спиртным. Пройти тест на содержание алкоголя женщина отказалась.

При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что автоледи уже не в первый раз попадается пьяной за рулем. В 2021 году ее уже привлекали за это административной ответственности по решению мирового суда Левобережного района. Тогда точно так же женщину остановили автоинспекторы, и она отказалась от прохождения алкотеста. Мировой суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная ответственность по ней – два года лишения свободы. Ее отпустили домой, взяв обязательство явиться для дачи показаний по этому делу по первому требованию, - сообщили в региональном ГУ МВД.