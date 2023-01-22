В два микрорайона Воронежа вернули воду после коммунальной аварии

Вода у жителей Придонского и Подклетного уже должна была появиться. Фото: из архива «КП»

Водоснабжение микрорайонов Придонской и Подклетное полностью восстановили. Об этом заявили в «РВК-Воронеж».

Специалисты компании завершили ремонт водовода диаметров 300 миллиметров в микрорайоне Придонской. Там на трехметровой глубине заменили 1,2 метра поврежденного трубопровода. Сейчас засыпают образовавшуюся во время работ яму.

Воду снова подали в остававшиеся без нее с 15.30 21 января микрорайоны Придонской и Подгорное в воскресенье, 22 января, около 5.00. Однако в «РВК-Воронеж» заявили, что потребуется некоторое время, чтобы система заполнилась и заработала нормально. Если не произошло никаких новых ЧП, сейчас вода должна появиться уже у всех, кто ее был лишен.