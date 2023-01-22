Воронежский «Буран» впервые в 2023 году выиграл на домашнем льду

После броска Егора Дугина в ворота "АКМ" влетела вторая шайба, ставшая победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч с тульским «АКМ» принес «Бурану» первую домашнюю победу в 2023 году. В первом периоде команды забили друг другу голы после грубых ошибок в обороне. На девятой минуте гости ухитрились, имея численное преимущество, дать двум «ураганным» хозяйничать на «пятачке» у своих ворот. В итоге Александр Шипилов протолкнул шайбу под голкипером туляков Игорем Тяло – 1:0. А на 16 минуте в неразберихе у ворот «Бурана» лучше всех разобрался Егор Яковлев. Шайба отскочила к нему, и он хорошо бросил, Егор Вельмакин был бессилен – 1:1.

В середине второго периода отличный отрезок выдали «ураганные». Хоккеисты «Бурана» провели несколько острых атак, заработали большинство и реализовали его. Точку в хорошей комбинации поставил Егор Дугин – 2:1.

Туляки перехватили инициативу и организовали серьезное давление на ворота Вельмакина. Но Егор показал себя молодцом. Он установил личный рекорд по количеству отраженных бросков за матч - 40. Счет во многом благодаря его уверенной игре больше не изменился. Но все же лучшим в матче признали Шипилова. К вопросу о доверии воспитанникам местного хоккея – Александр как раз уроженец Воронежа!

«Буран» набрал 22 очка, «ураганные» по-прежнему занимают 25 место. Впереди у нашей команды еще одна домашняя игра. «Буран» встретится с московской «Звездой». Фарм-клуб ЦСКА сейчас занимает 24 место с 30 очками в активе. Вроде соседи по таблице, но достать их уже вряд ли удастся.

- Хотелось, конечно, победить, но сегодня нам не повезло в очередной раз, - сказал после матча Олег Горбенко, главный тренер «АКМ». – Реализация опасных моментов хромает пока, надо над этим работать. Пока у команды идет череда неудач. Вроде и создаем моменты, но шайба не идет в ворота, но я думаю, через это надо пройти. И чтобы команда не сломалась. У нас есть свой рисунок игры и есть свой характер, и я думаю, даже такие поражения нас укрепят. Идем дальше, будем работать.

- Вы знаете, для меня сегодня на кону стояла правда. И она сегодня восторжествовала, - эмоционально прокомментировал итог матча Дмитрий Крамаренко, главный тренер «Бурана». - Я очень рад, победили классную команду, которая превосходила нас по мастерству. Сегодня мы были лучше по самоотдаче, по самоотверженности и во вратарской дуэли. Болельщиков всех с победой! Сегодня, наверное, было больше всего народа с тех пор, как я появился. Поддержка была классная, болельщикам огромное спасибо. Был сумасшедший матч, сегодня победила команда. У нас ведь и лавки нет, всего 20 человек в команде. В этой ситуации каждая победа для нас – геройский поступок. Ребята постепенно проникаются, играют все – больные, хромые, Жук с переломом вышел. У Маркова сотрясение сумасшедшее, думаю, он в поездку не поедет.

- Вы работали в Туле, какое впечатление произвел соперник?

- Для меня не было никаких сюрпризов, я не увидел перемен. Мы разобрали стандарты, их сильные стороны. Не дали им ничего сделать в большинстве, а это одна из лучших команд по его реализации. Было несколько игроков, которых я не знаю. Удивило, что Руслан Шамсутдинов в большинстве не играет. Вот, пожалуй, и все.

- 23 января заключительный матч домашней серии. Как будете готовиться к игре со «Звездой»?

- Вот, кстати, соперник сегодня был свежий, а мы играли третий матч. Будем готовиться, настраиваться. Как минимум, потреплем нервы и «Звезде». И как максимум, дай бог, и победу увидим.