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НовостиПроисшествия22 января 2023 8:51

В Воронежской области водитель «Тойоты» сбил насмерть мужчину

46-летний пешеход умер на месте
Юрий КОЗЛОВ
Удар был таким сильным, что стекло, в которое влетел пешеход, разбилось.

Удар был таким сильным, что стекло, в которое влетел пешеход, разбилось.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 21 января, в 1.35 в Калачеевском районе на 106 километре дороги Калач-Бутурлиновка случилось ДТП, завершившееся смертью пешехода.

43-летний житель Башкирии, руливший автомобилем «Тойота-Камри», сбил 46-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу. Травмы оказались такими тяжелыми, что пешеход умер до приезда скорой.

У машины также помят капот.

У машины также помят капот.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"Тойоту" будет легко починить, а вот 46-летнего мужчину уже не вернешь.

"Тойоту" будет легко починить, а вот 46-летнего мужчину уже не вернешь.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 21 января в 18.50 «девятка» врезалась в пропускавший встречную машину «КамАЗ». В этой аварии погиб водитель и сидевшая с ним рядом женщина, еще двух пассажиров отвезли в больницу.