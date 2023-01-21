Ученики воронежской гимназии вернутся в свою школу после долгого капремонта

В понедельник, 23 января, учащиеся гимназии имени Никитина вернуться за парты в свое здание, где завершили ремонт. Об этом 21 января сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, школу закрыли еще летом. На время ремонта детей перевели в другие образовательные учреждения. Затем с объектом возникли серьезные сложности, связанные с низкими темпами работ подрядной организации и сложностями в поставке ряда материалов. Ситуацию докладывали мэру Воронежа. Проблемы пообещали решить в кратчайшие сроки.

На данный момент в гимназии завершился ремонт кровли, коридоров, лестничных маршей, в ряде кабинетов расставляется новая мебель и оборудование, а клининговая компания осуществляет уборку. Педагоги уже готовят свои кабинеты к приему детей.

Ремонт актового и спортивного залов продолжится. Его будут вести во внеучебное время - во второй половине дня, а также в выходные (в гимназии пятидневка в одну смену). Кроме того, зона проведения ремонта и ведущие к ней лестничные марши отсечены стеной от школьных коридоров, что должно обеспечить чистоту и безопасность.

А к фасаду подрядчик приступит, когда настанут благоприятные для этого погодные условия.