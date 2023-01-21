Во время празднования Дня народного единства сельчанка из Воронежской области зарезала супруга

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 49-летняя жительница села Горелка в Борисоглебском районе Воронежской области. Женщину обвиняют в убийстве мужа. Об этом сообщили в субботу, 21 января, в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Трагедия произошла в День народного единства 4 ноября 2022 года. Женщина с мужем дома распивали спиртные напитки. Праздник они начали отмечать с раннего утра. В какой-то момент между супругами возникла ссора из-за ревности.

Слово за слово, сельчанка схватила со стола нож и вонзила в грудь мужу. Лезвие задело сердце. Мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали и отправили в СИЗО. Женщина вину признала. Против нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Дело передано в суд.