Появилось видео задержания воронежского стримера, бросившего вызов ФСБ, оскорбившего русских и армию

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Следователи СУ СКР по региону показали видео задержания 34-летнего воронежца, в отношении которого возбудили уголовное дело об экстремизме. В январе мужчина опубликовал в интернете видеозапись, где оскорбительно говорил о русских, унижал их, поносил Вооруженные силы РФ и предлагал скинуть этот ролик сотрудникам ФСБ.

Видео подхватили СМИ и пользователи соцсетей. Посмотрев его, сотрудники ФСБ решили откликнуться и передали материалы следователям СК, которые возбудили уголовное дело о «возбуждении ненависти либо вражды с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с угрозой применения насилия» (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

18 января воронежца задержали. На допросе он во всем признался и пояснил, что в момент проведения стрима был пьян, и теперь сильно раскаивается в том, что наплел в прямом эфире.

В его квартире провели обыск, изъяли компьютерную технику. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.